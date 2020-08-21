«Укрзализныця» закрыла продажу билетов на некоторые станции в связи с новыым распределением зон карантина в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Zavtra.
Так, с 24 августа закрывается продажа билетов на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов. Поезда, которые следовали из Черновцов, вносят изменения в маршрут.
«С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров», — сообщает в пресс-службе.
С посадкой на этих станциях не будут продаваться билеты на поезда:
- 702/701 Львов — Черновцы,
- 136/135 Черновцы — Одесса,
- 7/8 Киев — Черновцы,
- 117/118 Киев — Черновцы,
- 98/97 Ковель — Киев,
- 46/45 Ужгород — Лисичанск,
- 88/87 Ковель — Новоалексеевка,
- 122/121 Николаев — Ровно,
- 232/231 Геническ — Ивано-Франковск.
Также в связи с новыми карантинными ограничениями изменились маршруты следования поездов и из Черновцов:
- 8/7 Снятын — Киев (вместо Черновцы — Киев),
- 118/117 Новоселица — Киев (вместо Черновцы — Киев),
- 136/135 Снятын — Одесса (вместо Черновцы — Одесса),
- 702/701 Снятын — Львов (вместо Черновцы — Львов).
Как мы уже сообщали ранее, новые ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19 в Украине вводить не планируют.
В то же время, в Харькове и Ужгороде ужесточили карантин в связи с ухудшением эпидситуации в городах.