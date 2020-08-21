Сергей Притула, который стал кандидатом в мэры Киева от политической партии «Голос», предлагает повысить коммунальные тарифы.

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию «Левый берег».

Притула рассказал, что видит решением проблемы питьевой воды в Киеве только через повышение тарифов:

«Просто проблема плохого качества того или иного блага или природного какого-то ресурса лежит в следующем: оно все нуждается в обновлении, замене. Но сама станция в Бортничах, вечно на какой-то реконструкции, и так далее. Все эти вещи должны закладываться в тариф. Он, очевидно, должен немного вырасти», — отметил Притула.

Притула также добавил, что решение о повышении коммунальных тарифов не совсем понравится общине.

Накануне Сергей Притула объяснил свое решение завершить актерскую карьеру и уход из «Варьяты-шоу».

Напомним, 11 августа Сергей Притула заявил о том, что будет баллотироваться на пост мэра Киева. Артист пойдет на выборы в октябре 2020 года от партии «Голос».