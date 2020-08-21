Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил бастующим шахтерам, что их места займут безработные украинцы.

Об этом он заявил в ходе встречи с работниками агрокомбината «Дзержинский», передает «Белта».

Таким образом, Лукашенко отреагировал на забастовку предприятий страны, в том числе «Беларуськалия».

«Что вы бастуете? Хорошо, бастуете – ладно. Якоманду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут – во всем мире безработица. Приедут с Украины шахтеры – их море, безработных», – сказал он.

Напомним, в Беларуси на фоне протестов из-за результатов выборов президента с 11 августа началась общенациональная забастовка. Тсячи людейстали массово покидать работу, выходить на улицы, продолжая митинговать.

Как мы рассказывали ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко считает,что протесты в стране являются и проблемой России в том числе.

Тем временем, Украина с 1 сентября 2020 года приостанавливает действие безвиза для поездок в Беларусь.