Президент Беларуси Александр Лукашенко считает,что протесты в стране являются и проблемой России в том числе.

Об этом он заявил в ходе визита на агрокомбинат Дзержинский, пишет БелТА.

«Белорусская сегодня проблема для России не менее важна, чем для Беларуси. Атакуют Россию прежде всего. Но хотят смять нас. Не получится! Мы дадим отпор», — заявил он.

По словам действующего президента, в сложившейся ситуации есть как внешний, так и внутренний факторы.

«Я тут никого не запугиваю, но это есть на самом деле. Мы вынуждены это учитывать и жестко сопротивляться. Никуда от этого не денешься. В то же время я хочу сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать. Я не хочу ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы спокойно жили, как это было всегда. И это моя главная задача — ответить там, стабилизировать здесь обстановку», — добавил он.

А также, Лукашенко намекнул на опасность учений НАТО, которые проходят недалеко от границ Беларуси. Он считает, что это якобы подготовка к вторжению.

«Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь — гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства», — заявил Лукашенко.

Как мы рассказывали ранее, 19 августа прошло первое заседание Координационного совета Беларуси, на котором озвучили требования оппозиции к действующей власти республики.

А также, оппозиция Беларуси заявила, что не против участия действующего президента республики Александра Лукашенко в новых выборах главы республики.