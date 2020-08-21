Главврач больницы скорой медицинской помощи №1 Омска Александр Мураховский заявил, что оппозиционера Алексея Навального, разрешат перевезти из Омска в Берлин.

Решение было принято на консилиуме 21 августа, сообщает gorod55.ru.

По словам главврача, медики уже полностью исключили версию отравления, поскольку не смогли обнаружить токсин в организме Навального.

Также Мураховский отметил, что немецкие коллеги удовлетворены лечением в омской больнице.

«Бригада посчитала пациента транспортабельным, возможным к перевозке. Они гарантировали, что довезут его к указанному месту назначения. На тот момент мы имели положительную динамику и посчитали транспортировку преждевременной. Наблюдения пациента в течение некоторого времени стабильно, и, имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», — пояснил врач.

Вылет из Омска самолёта, на котором могут транспортировать в немецкую клинику Навального, пока запланирован на утро субботы, 22 августа.

Как мы рассказывали ранее, жена главного оппозиционера в РФ Алексея Навального, который уже двое суток находится в коме, написала письмо Владимиру Путину.

А также, заместитель главврача омской больницы уже заявил, что врачи не считают, что у Навального отравление.