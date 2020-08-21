Назар Холодницкий уволился с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

Пост с соответствующим заявлением он опубликовал у себя в Facebook.

Исполняющим обязанности председателя САП назначен Максим Грищук.

«За время моей каденции сменились 4 Генеральных прокурора, каждый из которых хотел создать режим подотчетности САП. В каждом случае это начиналось с невыполнения нами (САП) тех или иных указаний … После чего каждый раз в конце концов приходило понимание, что САП является самостоятельным и неподконтрольным органом, мы находили взаимопонимание. С 2015 по 2020 год САП и НАБУ практически всегда были в «оппозиции» ко всем правоохранительным структурам и представителям политических партий. То, что раньше было стандартом, оказалось невозможным теперь — независимо от политической принадлежности, должностей, влияния и финансовых возможностей, избежанию от уголовной ответственности не подлежал никто», — пишет Холодницкий.

Он также рассказал, чего достигла САП за пять лет под его руководством: «Коротко в цифрах, привлечены к ответственности 16 народных депутатов, 22 топ-чиновника, 47 судей, 68 руководителей государственных предприятий,17 высших должностных лиц государственных органов».

ПРО МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ І МАЙБУТНЄ…У 2015 році розпочато процес створення системи антикорупційних органів, метою яких… Gepostet von Назар Холодницький am Freitag, 21. August 2020

По информации источника Vesti.ua, Холодницкий может быть назначен советником президента Украины Владимира Зеленского:

«Причиной увольнения Холодницкого мог стать конфликт с генпрокурором Венедиктовой. Когда Холодницкий пошел на обострение конфликта – была достигнута договоренность, что он отойдет в сторону – уйдет в отпуск, а после него напишет заявление на увольнение. За это ему гарантировали должность в Офисе президента в качестве советника», – рассказал источник.

Как сообщалось ранее, чиновник Службы внешней разведки и бывший военнослужащий подозреваются в вывозе боеприпасов из района проведения ООС.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила схему поставок в Россию товаров военного назначения украинского производства.