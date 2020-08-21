Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США установили причину повторного заражения COVID-19.

Об этом говорится в материале журнала Cell.

Ученые изучили селезенку и лимфатические узлы умерших пациентов с COVID-19 и обнаружили, что в них отсутствуют герминативные центры, которые являются неотъемлемой частью устойчивого иммунного ответа.

Оказалось, что при тяжелом течении COVID-19 вырабатывается огромное количество сигнальных молекул – цитокина TNF в тех местах, где обычно формируются герминативные центры.

Специалисты пришли к выводу, что в этом случае некоторые выздоровевшие люди могут через несколько месяцев снова заразиться коронавирусом и не один раз.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что новые ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19 в Украине вводить не планируют. Он считает адаптивный карантин оптимальным вариантом.

Отметим, в Украине 2106 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Всего в стране зарегистрированы 100 тысяч 643 случая коронавирусной инфекции.

Две страны ужесточили правила въезда для украинцев — Словения вводит обязательный карантин для украинцев, а Египет — тест ПЦР.