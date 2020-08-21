Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает jetsetter.ua.

Телезвезде и участнице «Танцев со звездами» пришлось отменить все свои планы, в том числе и планы по работе.

В частности, Фреймут должна была вести ежегодную церемонии награждения «ТОП-50 успешных женщин Львовщины», которая должна была пройти сегодня, 21 августа.

Однако из-за болезни она не будет на мероприятии.

Ранее, Елена Зеленская рассказала, как лечила с сыном Covid-19. Первая леди рассказала, что бессимптомное течение коронавирусной болезни у Елены Зеленской сменилось высокой температурой и двусторонней пневмонией.

Как мы уже рассказывали ранее, во Львовском городском совете совете, произошла вспышка коронавирусной инфекции — более 20 чиновников заразились COVID-19.

Тем временем, за последние 2 недели в 18 регионах Украины ухудшилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью COVID-19. Там, в частности, превышено пороговое значение в 12 больных 100 тысяч жителей.