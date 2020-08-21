Появились подробности празднования Рош ха-Шана в Умани в условиях карантинных ограничений.

Как заявил на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков, Украина введет технические ограничения относительно количества хасидов, которые совершают паломничество на могилу своего духовного лидера.

«Хочу сказать, что, учитывая коронавирус, чтобы прекратить спекуляции на тему о ситуации с празднованием еврейского Нового года в Умани. Мы понимаем все риски, связанные с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжали почти 20-50 тысяч человек в разные последние годы на паломничество. К сожалению, мы пока не можем себе позволить такие риски, поэтому будут введены технические ограничения, и по сути празднования, каким оно было, в форме последних лет не будет», – отметил он.

По словам Авакова, профильные ведомства уже провели необходимые консультации с теми странами, откуда едет большинство паломников-хасидов.

«В этом году Крестный ход православных церквей также был отменен, и поэтому, я думаю, что этот баланс во имя здоровья людей должен быть восстановлен», – добавил глава МВД.

Как мы уже рассказывали ранее, хасиды в очередной раз потребовали перевезтии останки своего духовного лидера цадика рабби Нахмана из Украины в Израиль.

Тем временем, мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов прибегнуть к радикальным мерам, чтобы не допустить паломников-хасидов. Из-за ситуации с COVID-19 на въезде в город могут выставить блокпосты.