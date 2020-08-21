Половину денег из COVID-фонда Украины в размере 35 миллиарда гривен потратили на «Большую стройку» дорог ради поддержки населения.

Об этом зявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

«Хочу подчеркнуть правильность этого решения. Если сначала карантина люди преимущественно боялись болеть, то потом только четверть граждан боялись самой эпидемии, а другие имели страх перед экономическими последствиями, вызванными коронакризисом», — сказал премьер.

Якобы именно эта причина и обусловила перераспределение средств.

«Мы понимали, что заработные платы медикам, закупка медикаментов … и другое — это, безусловно, крайне важные вещи. И еще важнее было поддержать людей и уменьшить давление на экономику в целом. И один из лучших путей — это инвестиции в строительство», — отметил Шмыгаль.

Он утверждает, что позитивный эффект проявился во всех сферах и в среднем, и в малом, и в микробизнеса. В связи с чем, мировой кризис и карантин не имели крайне негативного воздействия на экономику Украины.

Как мы рассказывали ранее, в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 Министерство здравоохранения может пересмотреть критерии госпитализации больных — увозить в больницу будут только пациентов в тяжелом состоянии.

Также стало известно, что в Украине нет предприятий, которые обладают техническими возможностями, чтобы проводить исследования и разработку любых вакцин, в том числе от коронавируса.