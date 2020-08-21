Погода 21 августа будет отличаться в зависимости от региона страны, местами возможны дожди с грозами.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Осадки прогнозируют на севере, местами в центре и на востоке страны: Чернигов, Киев, Черкассы, Сумы, Харьков, Полтава.

На остальной территории сухо и ясно. Температура воздуха будет держаться на уровне 27-30 градусов, в регионах с дождями немного прохладнее. На юге до 34 градусов.

Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили полный прогноз погоды на август, в большинстве областей без аномалий в плане температуры, осадки ожидаются в пределах нормы.