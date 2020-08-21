Владимир Путин — КГБ-шник, который может крышевать, отнимать, шантажировать, разрушать, подставлять, страна для него — личный бизнес, такое заявление сделал капитан I ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

Российского президента он охарактеризовал в интервью «Апостроф TV».

«Он не бизнесмен, он КГБ-шник, он может крышевать, отнимать, шантажировать, разрушать, подставлять. Придумать какой-то бизнес он не может. Это не в его компетенции. Страна – это его личный бизнес, он тем и отличается от царя. Для царя это были бы его подданные, его личное имущество, он должен это беречь и лелеять. А Путин — он не царь, а КГБ-шник», — заявил он.

Также он высказался относительно «обнуление» президентских сроков Владимира Путина путем внесения правок в российскую Конституцию и провел параллели между главой Кремля и президентом Беларуси, против переизбрания которого начались массовые митинги в стране.

«Изменили бы они Конституцию, не изменили бы, это массажирование воздуха, он бы все равно остался бы у власти, не этим способом, так другим. Поэтому он сейчас и переживает, это та же схема, что и у Лукашенко была, когда можно переизбираться сколько угодно. Это же старый анекдот, когда приходит к Путину глава ЦИК и говорит: у меня есть хорошая и плохая новость для вас. Хорошая – вас переизбрали президентом России, плохая – за вас никто ни голосовал», — пояснил Гарри Табах.

Накануне президент России Владимир Путин сознался о влиянии антироссийских санкций из-за аннексии Крыма.