Каждый четвертый украинец поддерживают принятие закона об особом статусе Донбасса. В то же время выступают категорически против 26,8% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова.

Так, за принятие закона выступает 26,7% опрошенных респондентов. В то же время, при определенных условиях готовы поддержать такой закон еще 31,6% украинцев:

В случае одобрения такого закона политической партией/лидером, которой/которому я доверяю — за него проголосует еще 6,9% украинцев.

В условиях введения миротворческой миссии в ОРДЛО — проголосуют «за» 9,2%. А при условии полного восстановления в ОРДЛО «работы» Конституции Украины и законов — 15,5%.

Опрос проведен фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как мы уже рассказывали ранее, глава делегации ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук выступил против проведения выборов на Донбассе, пока Владимир Путин находится у власти.

А также, в Украине предлагают заменить понятие «особый статус» Донбасса.