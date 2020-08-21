Владимир Зеленский признался, что COVID-19 переболела не только его жена Елена, но и сын.

В ходе брифинга президент сообщил, что сын лечился вместе с первой леди.

Зеленский также добавил, что дети переносят эту инфекцию более-менее нормально.

«Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице», — заявил он.

Напомним, несколько месяцев назад жена Владимира Зеленского Елена выздоровела от COVID-19, но в Офисе президента сообщали, что нуждается в продолжении лечения вызванной COVID-19 двусторонней пневмонии.

Как сообщалось ранее, в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 Министерство здравоохранения может пересмотреть критерии госпитализации больных — увозить в больницу будут только пациентов в тяжелом состоянии.

Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США установили причину повторного заражения COVID-19.