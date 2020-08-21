Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое обращение, на этот раз оно адресовано работникам крупных предприятий. Оппозиционный кандидат призывает продолжать забастовки.

Ролик опубликован в YouTube.

Тихановская уверена, что забастовки «зажали диктатуру в угол», поэтому нужно их продолжать:

«Дорогие мои белорусы, работники «Беларуськалия», МТЗ, «Гродно азота» и других предприятий. Вы — символ новой, свободной Беларуси. Мы — мирная, трудолюбивая нация. Мы — сила, которая может изменить и уже меняет будущее нашей страны. Страны, которую он хочет у нас украсть …. Забастовки зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце. Поэтому сейчас вас всеми способами пытаются разделить и поссорить. Ведь если мы будем все вместе, у этого режима не останется ни единого шанса».

Тихановская называет забастовки «абсолютно легальным и мощным оружием против режима».

Она призвала белорусов «продолжать и расширять забастовки», чтобы заставить власть «услышать наши голоса, которые она у нас украла».

Накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин не исключает, что протесты противников Александра Лукашенко могут перерасти в гражданскую войну или военный конфликт. Он также предупредил, что против протестующих могут применить армию.

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против членов Координационного совета. Совет, созданный по инициативе Светланы Тихановской, главного оппозиционного кандидата в президенты Беларуси, обвиняют в попытке захвата власти.