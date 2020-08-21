В связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 Министерство здравоохранения может пересмотреть критерии госпитализации больных — увозить в больницу будут только пациентов в тяжелом состоянии.

Об это на брифинге сообщила доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

По ее словам, сейчас в Украине госпитализируют также больных средней тяжести.

«Если будет продолжаться рост заболеваемости, будут пересматривать критерии госпитализации. Будут госпитализировать только тяжело больных. Это усложнит качество оказания медицинской помощи», — предупредила Голубовская.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что из-за резкого увеличения количества госпитализированных с COVID-19 его ведомство планирует объединить больницы первой и второй волны:

«Мы очень быстро пробежали этот путь от одной тысячи больных в сутки до больше двух тысяч больных. У нас нет больниц первой волны и второй. Я дал задание, чтобы мы их все объединили в связи с большим количеством людей, которые поступают в больницы».

Отметим, в ходе брифинга также стало известно, что Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС пересмотрела уровни эпидемической опасности распространения COVID-19. Новое распределение и связанные с ним ограничения вводятся 24 августа на 14 дней.

В частности, комиссия зафиксировала превышение количества зарегистрированных новых случаев на 100 000 населения за последние две недели в 14 регионах. В Украине уже 14 «красных», 75 «оранжевых» и 106 «желтых» зон.

В «красное» зоне: Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области, Самбор Львовской области, Беляевка Одесской области, Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровненский районы Ровненской области, Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.

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Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что новые ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19 в Украине вводить не планируют. Он считает адаптивный карантин оптимальным вариантом.

Отметим, в Украине 2106 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Всего в стране зарегистрированы 100 тысяч 643 случая коронавирусной инфекции.

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