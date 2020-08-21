Чиновник Службы внешней разведки и бывший военнослужащий подозреваются в вывозе боеприпасов из района проведения ООС.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным предварительного расследования, полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС. Как установило следствие, боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах, и хранились в арендованном им гараже в Северодонецке.

В сентябре 2019 во время обыска в служебном автомобиле чиновника СВР изъяли почти 6 000 патронов калибра 5.45, больше 4 000 патронов калибром 7.62, 4 гранаты РПГ-26, 1 ручную противотанковую гранату РПГ-22, 5 унифицированных запалов ручных гранат, 5 гранат РГД-5 и гранату Ф-1.

В августе 2020 фигурантам дела сообщили о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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