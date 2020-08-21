Две трети украинцев заявили, что если бы имели возможность родиться в любой стране — выбрали бы Украину.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провела компания Info Sapiens.

Так, 72% украинцев старше 16 лет указали, что если бы у них была возможность выбрать страну — они выбрали бы Украину.

Примечательно, что этот показатель за последние несколько лет вырос. В 2018 году на этот вопрос утвердительно ответили всего 65% опрошенных.

В странах Европейского союза в целом хотели бы родиться 5% украинцев, а в США или Канаде — 2%.

А Россию как страну рождения выбрали бы всего 2%.

В то же время, каждый седьмой респондент (14%) не смог определиться с ответом.

Опрос компании Info Sapiens проводился среди 1000 человек возрастом от 16 лет по всей Украине, за исключением оккупированных территорий. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,2%.

Как мы рассказывали ранее, 81% украинцев заявляют, что верят в Бога. При этом больше всего религиозных людей проживает на западе страны.

А также — почти половина украинцев готовы сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в случае, если она будет бесплатной.