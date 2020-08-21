Погода в Украине на выходных изменится — грозовой фронт принесет в левобережную часть страны дожди и грозы.

О погоде на выходных рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Короткие ливни с грозами наиболее ожидаются в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму, а также частично на Днепропетровщине.

В остальных областях Украины будет без осадков.

Температура воздуха на Западе страны будет одной из самых высоких, как и на юге: +25…+30 градусов.

Похолодание придет на юго-восток и, что логично, на севере Украины: +22…+25 градусов.

В центральных областях и на Харьковщине дневной максимум будет находится около +24…+28 градусов.

В Киеве дождь с грозой ожидается вечером 21 августа и ночью 22 августа. Днем ​​в субботу, 22 августа, будет сухо, ясно и комфортно, +25 градусов.

А уже 23 августа температура снова начнет подниматься вверх.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили предварительный прогноз погоды на август, в большинстве областей без аномалий в плане температуры, осадки ожидаются в пределах нормы.

А также, сегодня, 21 августа, осадки прогнозируют на севере, местами в центре и на востоке страны: Чернигов, Киев, Черкассы, Сумы, Харьков, Полтава.