Испания сообщила о первой жертве вируса лихорадки Западного Нила.

Zavtra напоминает, что вирус лихорадки Западного Нила – острое инфекционное заболевание. Чаще всего его переносчиками являются комары.

Агентство EFE пишет, что скончался 77-летний житель провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия). Несколько дней мужчина находился в отделении интенсивной терапии.

Также известно, что вспышка затронула уже 35 человек, из них 32 были госпитализированы.

В США участились случаи заражения человека чумой. Последний случай зафиксирован в штате Калифорния, где болезнь ранее фиксировали в 2015 году. После укуса блохи (вероятно) заразился житель округа Эльдорадо.

А в июле сообщалось о том, что в штате Колорадо впервые за 5 лет зафиксировали случай чумы у человека. У американца была септическая чума, заразился он от инфицированной белки.