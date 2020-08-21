В Киеве 21 августа эвакуировали Центральный железнодорожный вокзал — поступило анонимное сообщение о «заминировании».

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниці» на своей странице в Facebook.

Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. В то же время поезда продолжили курсировать по графику.

Посадку пассажиров осуществляли через прилегающие к центральному зданию переходы.

К счастью, после того, как объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители, никаких опасных устройств не было обнаружено.

Как мы рассказывали ранее, в Киеве неизвестные сообщили о минировании ряда посольств иностранных государств.

А также, в Киеве была остановлена работа станции метро Лукьяновская после сообщения о бомбе.