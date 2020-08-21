В Киеве правоохранителям удалось задержать группу мужчин, которых подозревают в подготовке провокаций на День Независимости.

Об этом сообщает Telegram-канал Украина 24. На канале опубликовано видео штурма, которые провели силовики.

Мужчины были задержаны на одной из квартир в центре Киева, на улице Шота Руставели.

Как сказано в сообщении, около 15 мужчин арендовали эту квартиру и поселились туда с большими сумками.

Предварительно они подозреваются в подготовке ряда провокаций, не исключается возможная подготовка террористического акта или даже попытки государственного переворота.

Как мы рассказывали ранее, сотрудники Службы безопасности Украины не принимают участие в спецоперациях за пределами страны, поэтому не имеют отношения к слухам о якобы организации похищения лидера сепаратистов.

А в Днепропетровской области правоохранителям удалось раскрыть банду, которая в течение нескольких лет занималась разбойными нападениями, вымогательством, а также похищением и пытками людей.