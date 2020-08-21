Алексей Навальный остается в российской больнице, поскольку консилиум врачей запретил транспортировку политика. При этом ситуация накаляется, ведь в сети появляется очень противоречивая информация не только о его диагнозе.

В частности, неизвестно, встретились ли на самом деле немецкие врачи, которые приехали за политиком, с российскими коллегами, озвучили или нет родственникам диагноз Навального, пишет Zavtra.

Так, директор ФБК Иван Жданов сообщал, что немецкие врачи не смогли выйти из аэропорта. При этом главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что встреча врачей состоялась, он также утверждает, что ФБК дезинформирует людей о яде, обнаруженном у Навального.

Кроме того, представители омской больницы, которые уже заявили, что у Навального не отравление, утверждали, что диагноз сообщен родственникам политика. Одновременно с этим политический обозреватель Сергей Пархоменко пишет, что Юлии Навальной не сообщили диагноз. Он также подчеркнул, что немецкие врачи не встречались с российскими коллегами.

Одновременно с этим разгорается скандал вокруг заявления Жданова о яде.

«Заявление Венедиктова о встрече российских и немецких врачей ранее назвали не соответствующими действительности сотрудники ФБК. Венедиктов, в свою очередь, обвинил соратников Навального в распространении недостоверной информации о «яде в организме» политика. Слова «в организме» директор ФБК Иван Жданов действительно не говорил», — отмечает Медуза. Издание также иллюстрирует комментарий скринами заголовков «Эхо Москвы».

Было

Стало

Несмотря на то, что врачи утверждают, что диагноз Навального врачебная тайна, в некоторых СМИ публикуют результаты обследования. Так, к примеру, делает Telegram-канал Mash.

А Ксения Собчак и вовсе опубликовала предварительный диагноз

Между тем, буквально несколько минут назад главный врач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский заявил:

«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из этих рабочих диагнозов, к которому мы больше всего склоняемся — это нарушение углеводного баланса. То бишь нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания».

«То что идет в СМИ про химический компонент, который был взят экспертами на экспертизу. Я могу сказать, что это не биологический материал был взят. Это были взяты материалы с поверхности кожи, с одежды с ногтей и так далее. Этот химический компонент, мы сейчас уже провели ряд консультаций, исследований — это обычная промышленная химия, которая используется, в частности например в пластиковых стаканчиках, которые все трогают. Из которых все пьют», — заявил врач.

«Подтверждаю, этот компонент найден не в крови и не в других биоматериалах человека. Он найден на поверхности человека либо одежды. Мы за вчерашний день провели химико-токсикологическое исследование материалов. Могу точно сказать, что оксибутираты и барбитураты не обнаружены», — утверждает он.

Между тем врач Навального Анастасия Васильева уже отметила, что нарушение углеводного баланса — это симптом, а не диагноз. Кроме того, коллеги политика отмечают противоречивость заявлений омских врачей, которые при диагнозе «нарушение обмена веществ» не дают его транспортировать.

В СМИ озвучивали версии о том, что Навального могли отравить неустановленным психодиcлептиком,

Позже стало известно, что медики пришли к выводу, согласно которому утрата сознания, повышенное слюноотделение, необходимость в ИВЛ, а также отсутствие повышения внутриклеточных ферментов в крови свидетельствуют о токсическом воздействии преимущественно синаптического уровня. Врачи имеют в виду отравление, в результате которого яд нарушает синоптическую передачу нервного импульса. Обычно такой эффект оказывают нейролептики.