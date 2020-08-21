В российском Ярославле 21 августа в жилом доме взорвался газ, в результате которого произошло обрушение нескольких этажей.

Взрыв произошёл в 10-этажном панельном доме на улице Батова, 5, корп 2, передают РИА Новости.

На данный момент сообщается об одном погибшем и трех пострадавших в результате взрыва.

На месте ЧП в Ярославле работают 103 человека и 29 единицы техники, сообщили в МЧС. Экстренные службы, в свою очередь, уже подтвердили, что причиной взрыва стал газ.

По словам мэра Ярославля Владимира Волкова, в ближайшее время будет создан оперативный штаб.

Как мы уже рассказывали ранее, во Львове вечером 3 августа прогремел взрыв на химзаводе, расположенном на улице Раховской, 16. Взрывная волна выбила окна в здании.

А ранее, в России в Волгограде произошел взрыв на газовой заправке.