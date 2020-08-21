В Украине 2106 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Всего в стране зарегистрированы 100 тысяч 643 случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Выздоровели пока только 51 078 (+637 за прошедшие сутки). Умерли уже 2184 (+23 за прошедшие сутки).
Коронавирус в Украине — статистика на 21 августа.
Винницкая обл — 3478 (+73)
Волынская обл — 4989 (60)
Днепропетровская обл — 1894 (+21)
Донецкая обл — 1183 (+27)
Житомирская обл — 2695 (+98)
Закарпатская обл — 6771 (+109)
Запорожская обл — 1234 (+21)
Ивано-Франковская обл — 7462 (+172)
Кировоградская обл — 751 (+2)
Киев — 11328 (+156)
Киевская обл — 4805 (+78)
Львовская обл — 12793 (+162)
Луганская обл — 213 (+9)
Николаевская обл — 912 (+19)
Одесская обл — 5578 (+170)
Полтавская обл — 614 (+20)
Ровненская обл — 8238 (+147)
Сумская обл — 1124 (+46)
Тернопольская обл — 4301 (+185)
Харьковская обл — 7033 (+184)
Херсонская обл — 329 (+8)
Хмельницкая обл — 1828 (+60)
Черновицкая обл — 8505 (+208)
Черкасская обл — 1219 (+19)
Черниговская обл — 1366 (+52)
За последние 2 недели в 18 регионах Украины ухудшилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью COVID-19. Там, в частности, превышено пороговое значение в 12 больных 100 тысяч жителей.
Замороженные продукты могли стать одной из причин вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в публикации группы медиков Национального университета Сингапура Дейла Фишера.