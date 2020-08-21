В Украине 2106 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Всего в стране зарегистрированы 100 тысяч 643 случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Выздоровели пока только 51 078 (+637 за прошедшие сутки). Умерли уже 2184 (+23 за прошедшие сутки).

Коронавирус в Украине — статистика на 21 августа.

Винницкая обл — 3478 (+73)

Волынская обл — 4989 (60)

Днепропетровская обл — 1894 (+21)

Донецкая обл — 1183 (+27)

Житомирская обл — 2695 (+98)

Закарпатская обл — 6771 (+109)

Запорожская обл — 1234 (+21)

Ивано-Франковская обл — 7462 (+172)

Кировоградская обл — 751 (+2)

Киев — 11328 (+156)

Киевская обл — 4805 (+78)

Львовская обл — 12793 (+162)

Луганская обл — 213 (+9)

Николаевская обл — 912 (+19)

Одесская обл — 5578 (+170)

Полтавская обл — 614 (+20)

Ровненская обл — 8238 (+147)

Сумская обл — 1124 (+46)

Тернопольская обл — 4301 (+185)

Харьковская обл — 7033 (+184)

Херсонская обл — 329 (+8)

Хмельницкая обл — 1828 (+60)

Черновицкая обл — 8505 (+208)

Черкасская обл — 1219 (+19)

Черниговская обл — 1366 (+52)

За последние 2 недели в 18 регионах Украины ухудшилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью COVID-19. Там, в частности, превышено пороговое значение в 12 больных 100 тысяч жителей.

Замороженные продукты могли стать одной из причин вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в публикации группы медиков Национального университета Сингапура Дейла Фишера.