В Украине в пилотном режиме охрана начнет сопровождать пассажирские поезда.

Об этом сообщает Суспильне. Так, пилотный проект с ведомственной военизированной охраной начнет работать в конце августа.

Охрана будет действовать совместно с поездной бригадой в случае нарушений пассажирами правил поведения на железнодорожном транспорте.

«Мы обращались в полицию с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа в течение долгого времени не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охрана, конечно же за счет Укрзализныци. У нас есть такая, но она сопровождает грузовые поезда, а так будет сопровождать еще и пассажирские. На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где конечно же частые случаи «, — сообщили в пресс служба Укрзализныци.

В УЗ напомнили, что для решения конфликтных ситуаций между пассажирами во время поездки необходимо обращаться к проводнику, который, со своей стороны, пригласит начальника поезда.

А в случае необходимости, начальник поезда также может вызвать наряд полиции к ближайшей остановке по маршруту.

Как мы рассказывали ранее, Укрзализныця просит вернуть в поезда полицейских после случая попытки изнасилования в поезде 28-летней Анастасии Луговой.

А также, в поезде Укрзализныци, где не так давно произошел новый скандал.