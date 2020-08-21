В Украине назвали основную версию Иловайской трагедии. В Офис генпрокурора считают, что трагедия произошла из-за самого масштабного прямого вторжения России.

Об этом говорится в заявлении Офиса генпрокурора к шестой годовщине Иловайской трагедии.

Как установлено, в период с 24-25 августа украинские силы попали в окружение ВС РФ и пророссийских боевиков. На то время ВС России состояли из 3500 человек личного состава, около 60 танков, 320 бронемашин, 60 орудий, 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

Затем, 26-28 августа, между украинской и российской сторонами начались переговоры о предоставлении безопасных коридоров для выхода украинских военных из окружения.

Однако 29 августа 2014 года Генштаб РФ дал приказ расстрелять из тяжелого вооружения колонны украинских военных во время выхода из окружения.

Фатальное соотношение военных сил Украины с подразделениями ВС РФ и пророссийских боевиков и привели к масштабным потерям с украинской стороны.

В ходе боевых действий 366 украинских военных погибли, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен.

Как мы уже рассказывали ранее, чиновник Службы внешней разведки и бывший военнослужащий подозреваются в вывозе боеприпасов из района проведения ООС.

А также, 20 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений на Донбассе обстрелов противника не зафиксировано — боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.