Во Львовском городском совете совете, произошла вспышка коронавирусной инфекции — более 20 чиновников заразились COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил председатель фракции партии «Европейская солидарность» во Львовском городском совете Петр Адамик.

«В связи с переносом заседания сессии Львовского горсовета я как глава фракции обратился к нескольким заместителям городского головы, а также к руководителю секретариата и получил подтверждение, что по состоянию на 21 августа только подтвержденных случаев Covid-19 обнаружили более чем у 20 чиновников руководящего звена Львовского горсовета. Среди депутатов коронавирус подтвердили только у одного депутата», — написал Адамик.

На данный момент известно об инфицировании двух заместителей городского головы, представителя секретариата горсовета, руководителей департаментов и управлений, и их заместителей.

Как мы уже рассказывали ранее, Владимир Зеленский признался, что COVID-19 переболела не только его жена Елена, но и сын.

Тем временем, в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 Министерство здравоохранения может пересмотреть критерии госпитализации больных — увозить в больницу будут только пациентов в тяжелом состоянии.