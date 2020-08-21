Министр обороны Беларуси Виктор Хренин не исключает, что протесты противников Александра Лукашенко могут перерасти в гражданскую войну или военный конфликт. Он также предупредил, что против протестующих могут применить армию.

Об этом сообщает белорусское издание «Наша Ніва».

Издание получило аудиозапись закрытого заседания министра с руководством подразделений Минобороны, Генштаба и Вооруженных сил.

Во время разговора с руководителями подразделений Хренин сравнил армию с часовым, который «готов сделать выстрел в гору, чтобы остановить нарушителя и не стрелять на поражение»:

«И в случае выполнения всех команд часовым, или если ему грозит опасность, он обязан применять оружие на поражение. Ужасно не хочется этого делать, но это обязанность часового, это долг нас с вами — армии».

Министр подчеркнул, что сегодня задача военных не допустить «выстрела в гору».

«Да, это все понятно, да, мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность», — добавил Хренин.

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против членов Координационного совета. Совет, созданный по инициативе Светланы Тихановской, главного оппозиционного кандидата в президенты Беларуси, обвиняют в попытке захвата власти.

В России уверяют, что не собираются вмешиваться в ситуацию, которая сложилась с протестами в Беларуси.