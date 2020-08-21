Всемирная организация здравоохранения озвучила прогноз касательно завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в ходе брифинга заявил, что можно рассчитывать на окончание пандемии в течение двух лет, передает Sky News.

Он напомнил, что столько же длилась пандемия испанского гриппа, которая вспыхнула в 1918 году.

COVID-19 может распространяться быстрее, однако «у нас есть технологии и знания, чтобы остановить его», считает Гебрейесус.

В то же время, во многих странах наблюдается снижение динамики заболеваемости, однако «прогресс не говорит о победе».

Гебрейесус также считает, что изобретение вакцины от коронавируса мало, чтобы окончательно одолеть пандемию. Он добавил, что «мы должны вносить коррективы в повседневную жизнь, чтобы обезопасить себя и других».

Как мы рассказывали ранее, основными «распространителями» коронавирусной инфекции COVID-19 назвали людей в возрасте 20-40 лет, которые являлись переносчиками, не зная о том, что инфицированы.

А также, Всемирная организация здравоохранения призвала власти стран мира больше не вводить карантин из-за коронавируса.