Украинские военнослужащие обнаружили два тайника с боеприпасами террористов на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил, передает Zavtra.

Так, 21 августа, склад боевиков был обнаружен воинами ВСУ в селе Юрьевка Донецкой области.

Специалисты идентифицировали около десяти взрывоопасных предметов, в частности, противотанковые мины ТМ-62 и выстрелы к ручному противотанковому гранатомету.

Штаб отметил, что защитники Украины «пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки».

При этом обстрелов со стороны российско-оккупационных войск с начала текущих суток зафиксировано не было. Потерь и раненых среди ВСУ, к счастью, нет.

Как мы рассказвали ранее, Россия в очередной раз заблокировала достижения договоренностей с Украиной на переговорах Трехсторонней контактной группы.

А также, боевики из состава «Л/ДНР» понесли очередные потери на Донбассе — в период с 11 по 19 августа они потеряли 4 оккупантов.