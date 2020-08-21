В Украине нет предприятий, которые обладают техническими возможностями, чтобы проводить исследования и разработку любых вакцин, в том числе от коронавируса, а вот их массовое производство возможно.

Об этом во время рабочего визита в Николаевскую область сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Страна.

«С самого начала пандемии мы собирали всех специалистов. У нас есть гениальные медики, и это правда. Технически мы никакие вакцины не могли производить, ни разрабатывать с точки зрения науки — технического оборудования нет. При всем уважении, ещё раз, к нашим медикам и ученым. К ним нет вопросов, они молодцы. Но ничего не было совсем, лабораторий никаких не было, производства вакцин — скажу вам откровенно, сейчас уже есть несколько предприятий, которые готовы массово производить», — рассказал он.

Он также добавил, что Минздрав уже начал переговоры со странами-разработчиками вакцины от коронавируса: «Если нам удастся взять вакцину у той или иной страны, мы готовы ее массово производить, помогая другим странам и, в первую очередь, помогая украинцам».

Отдельно Зеленский сообщил, что в Украине хотят создать исследовательский центр, специализирующийся на разработке вакцин.

Как сообщалось ранее, Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Патент на вакцину выдан Национальным управлением интеллектуальной собственности. Отмечается, что заявка на патент была подана в марте, но одобрили ее только после всех необходимых испытаний.

Ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи в России также заявили о готовности вакцины. При этом Всемирная организация здравоохранения намерена еще проверить информацию об этой вакцине. А помощница президента США Дональда Трампа Келлиан Конуэй раскритиковала созданную Рф вакцину от коронавируса. По ее словам, есть сомнения в «достаточности» исследований и испытаний вакцины. Она также добавила, что США придерживаются «намного более строгих» стандартов в разработке вакцин, чем Россия.