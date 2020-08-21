Жена главного оппозиционера в РФ Алексея Навального, который уже двое суток находится в коме, написала письмо Владимиру Путину.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба политика на его странице в Twitter.

Юлия Навальная обратилас к президенту РФ с требованием о разрешении транспортировки мужчины в Германию. Супруга политика отметила, что Навальный находится в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи №1 города Омска в тяжелом состоянии.

И, в настоящее время, Навальному нужна квалифицированная врачебная помощь в Федеративной Республике Германия.

«С 12:00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня. Официально обращаюсь к Вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия», – указано в письме.

Как мы уже рассказывали ранее, Алексей Навальный остается в российской больнице, поскольку консилиум врачей запретил транспортировку политика.

А заместитель главврача омской больницы уже заявил, что врачи не считают, что у Навального отравление.