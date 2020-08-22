Статистика коронавируса в Киеве на 22 августа свидетельствует о 11 507 больных, в сутки обнаружили еще 179 случаев.

Об этой информации сообщает портал Завтра.

В общем полностью выздоровели 3682 пациента, за сутки — еще 79 больных.

В то же время умерло от осложнений, вызванных коронавирусом, 165 человек, за сутки количество жертв возросло еще на 7.

Отметим, что всего в Киеве 22 407 подозрений на коронавирус.

Для сравнения, 21 августа коронавирус в Киеве зафиксировали у 156 человек. За все время пандемии Covid-19 заболели 11 328 человек.

По состоянию на утро 21 августа выздоровел 21 человек, всего в Киеве зафиксировано 3 606 пациентов, которые выздоровели.

Напомним, что сегодня, 22 августа, в Украине установлен новый анти-рекорд по количеству случаев Covid-19.

Ранее мы сообщали, что вакцинацию от Covid-19 может сорвать дефицит шприцев.

Также, Минздрав по-новому будет определять индикатор больничных коек.