В понедельник, 24 августа, на День Независимости Украины министр иностранных дел Германии Гайко Маас прилетит в Киев с рабочим визитом. Он проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает МИД Украины.

Министры обсудят вопросы взаимодействия Украины и Германии с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии России.

«Министры обозначат совместные шаги в нормандском формате для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе» , — говорится в сообщении МИД.

Кулеба и Маас также обсудят практические меры по укреплению украинского-немецкого сотрудничества и взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами.

Особое внимание сфокусируют на вопросах европейской и евро-атлантической интеграции Украины, в частности с учетом председательства Германии в ЕС.

Отметим, что 13 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Федеральный министр иностранных дел Германии Гайко Маас обсудили перспективы встречи нормандской четверки.

Напомним, что МИД подсчитало количество памятников Тарасу Шевченко за границей.

Ранее мы также сообщали, что МИД отозвали посла Украины из Беларуси.

Также напомним, что МИД Украины прокомментировало результаты выборов в Беларуси.