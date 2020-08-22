Финский телеканал TV1 показал в эфире карту мира, где Крым обозначенный в составе России.

Как сообщает портал Завтра, посольство Украины в Финляндии обратилось с требованием исправить ошибку.

«Посольство обращает внимание телекомпании YLE Uutiset на то, что недопустимо отмечать на своих картах аннексирован в 2014 году Крым в составе России. Требуем изменить карту», — говорится в сообщении посольства.

Компания оперативно обновила карту и теперь Крым обозначен одним цветом с Украиной.

«Мы надеемся, что в будущем такой досадной ошибки удастся избежать» , — сказали в посольстве.

The Embassy draws the attention of Yle Uutiset to the fact that it is unacceptable to mark on its maps Crimea, which was… Gepostet von Embassy of Ukraine in the Republic of Finland and Iceland am Samstag, 22. August 2020

Отметим, что ситуация с изображением Крыма в составе России не редкость. Время от времени подобные ошибки появляются на картах многих авторитетных изданий.

Например, в апреле The New York Times опубликовало карту с Крымом в составе РФ. Это была карта-инфографика пандемии Covid-19.

Еще ранее это же издание допустило подобную ошибку в статье о украинского бизнесмена, но позже изображение исправили.

Напомним, что по данным штаба ООС, на Донбассе не нарушается перемирие.

Ранее мы сообщали, что в Киеве «заминировали» 10 посольств.