Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебреесус прогнозирует, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится меньше, чем пандемия испанского гриппа 1918-1920 годов.

Как передает портал Завтра, об этой информации сообщает издание Deutsche Welle.

«У нас есть уязвимости, связанные с глобализацией, большими человеческими связями, но есть и преимущества, которые заключаются в лучшей технологии, поэтому мы надеемся закончить эту пандемию менее чем за два года. Используя максимум доступных инструментов и опираясь на новые, как вакцины, мы сможем, я думаю, покончить с пандемией за более короткое время, чем с гриппом 1918 года» , — цитирует главу ВОЗ Deutsche Welle.

По подсчетам, в 1918-1920 годах от 17 до 50 миллионов человек во всем мире умерли от эпидемии испанского гриппа.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), по состоянию на утро 22 августа во мире на COVID-19 заболели почти 23 миллиона человек умерли 800 000, выздоровели почти 15 миллионов пациентов.

Напомним, что сегодня, 22 августа, в Украине зафиксирован новый анти-рекорд по количеству случаев Covid-19.

Ранее мы сообщали, о ситуации с коронавирусом в мире по состоянию на 22 августа.