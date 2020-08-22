Статистика коронавируса в мире на 22 августа свидетельствует о 22 949 234 больных. За сутки обнаружили почти 400 тыс. случаев.

О ситуации с коронавирусом в мире сообщает портал Завтра.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 799 245 человек, за сутки количество жертв возросло еще на 7 тыс. человек.

В то же время полностью выздоровели за время пандемии 15 714 993 пациента. За сутки выписаны еще 200 тыс. человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 5622540;

Бразилия — 3532330;

Индия — 2975701;

Россия — 944671;

Южная Африка — 603 338.

Страны с наибольшим количеством смертей от коронавируса:

США — 175 363;

Бразилия — 113 358;

Мексика — 59610;

Индия — 55 794;

Великобритания — 41491.

По количеству больных коронавирусом Украина занимает 30 место — между Израилем и Египтом. По состоянию на 22 августа в стране обнаружили 100 643 случая. Это новый анти-рекорд по Украине.

С 22 августа Великобритания ввела обязательный карантин для тех, кто возвращается из Австрии, Хорватии, а также Тринидада и Тобаго.

Туристы, которые сегодня возвращаюсь в Британию после 4 утра, должны будут проходить изоляцию.

Отметим, что ирландский министр ушел в отставку, после того, как его заметили на вечеринке в период карантина.

ВОЗ заявила, что Европа может преодолеть пандемию коронавируса без жесткого карантина.

Напомним, что по состоянию на утро 21 августа статистика коронавируса в Украине достигла отметки в 100 тыс. инфицированных. Суточный прирост составил 2 106 человек.

За все время пандемии половина пациентов выздоровела, однако 2 207 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщали, что вакцинацию от Covid-19 может сорвать дефицит шприцев.

Также, Минздрав по-новому будет определять индикатор больничных коек.