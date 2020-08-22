Против Беларуси используют сценарий цветных революций, особенность ситуации – в использовании внешнего фактора.

Как передает портал Завтра, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, посещая военный полигон под Гродно.

«Оригинальность и особенность ситуации заключается в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть» , — сказал он.

По его мнению, внешний фактор подключили, поскольку власти в Беларуси жестко сопротивляются.

Отметим, что глава государства поручил министру обороны ввести самые жесткие меры для защиты территориальной целостности Беларуси.

Напомним, что протесты в Беларуси вспыхнули вечером 9 августа после объявления предварительных результатов президентских выборов.

Многие граждане считают, что результаты подсчета голосов сфальсифицировали.

Протесты продолжаются уже 14 дней, а 17 августа объявлена общенациональная забастовка. На митинги вышли крупные заводы и предприятия.

Лукашенко заявил, что не будет вести диалог с оппозицией, а передача власти не состоится под давлением улиц.

Ранее мы сообщали, что ООН призывает Беларусь освободить незаконно задержанных.

Также напомним, что власти Беларуси заблокировали сайт Радио Свобода.