Министерство здравоохранения Украины изменило показатели для определения индикатора заполнения больничных коек, который используется при определении карантинных зон. Теперь индикатор будет определяться на основании двух показателей.

Как передает портал Завтра, об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, первый показатель — процент заполнения коек пациентов с Covid-19. Диагноз должен быть подтвержден положительным тестом ПЦР. Этот показатель используется для определения уровня эпидемической опасности в области.

В частности, заполненность более 50% отнесет регион в оранжевую зону, более 75% — к красной.

Второй показатель — процент заполнения коек пациентов с Covid-19 и пациентами с подозрением на это заболевание. Этот показатель используется для мониторинга состояния готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью.

При заполненности более 50% будет расширяться перечень больниц, определенных для борьбы с коронавирусом.

Напомним, что статистика коронавируса в Украине на вчерашние сутки, 21 августа, свидетельствует о более 100 тыс. инфицированных. Суточный прирост на вчерашний день составил 2106 человек.

Всего в Украине обнаружили 100 643 подтвержденных случая Covid-19. За все время пандемии половина пациентов выздоровела, однако 2207 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Сейчас 47 358 инфицированных продолжают лечение.

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