Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 22 серпня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 22 серпня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Українські захисники продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.21 серпня обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Режим тиші зберігався на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів.Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.Від початку поточної доби, 22 серпня, на усіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об’єднаних сил зберігалася тиша. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.Так, минулої доби співробітниками Державної фіскальної служби у Донецькій області, спільно з оперативними співробітниками Краматорського прикордонного загону та співробітниками Служби безпеки України був зупинений автомобіль в місті Торецьк, яким керував місцевий мешканець громадянин В. Під час огляду автомобіля виявлено 15 ящиків цигарок без марок акцизного податку України. Попередня сума оцінки цигарок становить 300 000 грн. Тютюнові вироби вилучено із незаконного обігу. Вирішується питання щодо внесення по даному факту відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).Слава Україні!

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Freitag, 21. August 2020