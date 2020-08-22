Организация Объединенных Наций призывает власти Беларуси немедленно освободить всех, кто был незаконно задержан во время акций протеста, и прекратить задерживать людей за осуществление их прав на свободу выражения взглядов и свободу мирных собраний.

Как передает портал Завтра, об этом заявила пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл на брифинге в Женеве.

Беларусь «обязана обеспечить ведение полных и точных записей о всех лиц, содержащихся под стражей», а также своевременно информировать членов их семей и адвокатов о том, где их содержат, отметили в ООН.

В организации повторили призыв Верховного комиссара по правам человека к немедленным, тщательных, независимых и беспристрастных расследований всех утверждений о нарушении прав человека.

В ООН также обеспокоены, что судьба и местонахождение не менее восьми человек, пропавших после начала протестов 9 августа, остаются неизвестными, и призвали белорусские власти пересмотреть свою позицию отказа от сотрудничества со Специальным докладчиком ООН по вопросам Беларуси.

Отметим, что в Беларуси почти две недели продолжаются массовые акции протеста, участники которых не согласны с официальными результатами выборов.

Напомним, что власти Беларуси заблокировали сайт Радио Свобода.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко заявил о возможном вторжении в Беларусь.