Эвакуационный самолет с немецкими врачами, перевозящий российского оппозиционного политика Алексея Навального, сел в Берлине.

Как передает портал Завтра, об этом 22 августа сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

По ее словам, вместе с политиком в Германию полетела его жена Юлия Навальная.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Отметим, что самолет из Германии прибыл в Омск в первой половине дня 21 августа. Его направила организация Cinema for Peace Foundation, в 2018 году она таким же образом доставила в Германию участника Pussy Riot Петра Верзилова, у которого немецкие врачи обнаружили признаки отравления. После приземления Навального должны повезти в клинику Charite.

Напомним, что Алексей Навальный с 20 августа находился в реанимации в омской больнице: ему стало плохо во время рейса Томск-Москва, пассажирский самолет экстренно посадили в Омске.

Сейчас политик находится в коме. Его диагноз неизвестен.

Напомним также, что вечером 21 августа врачи больницы в Омске разрешили отправить Алексея Навального на лечение в Германию. Это разрешение было получено после очередного консилиума, в котором участвовали врачи из Германии.

Ранее мы сообщали, что жена Навального обратилась к Путину.