Первой волны коронавируса в Украине не было, но это не значит, что можно уже расслабляться.

Как передает портал Завтра, об этом Владимир Зеленский заявил в интервью журналистам.

«Все устали ходить в масках, но надо серьезно к этому относиться. Может на улице, где рядом ничего нет, не страшно снять маску, но это пример для другого.», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что надо быть очень осторожными. Если не выдержат наши медики и будет как в Италии, медицина может не выдержать.

«Большинство европейских стран, приветствовали Украину, когда нам удалось сбить первую волну. У нас в Украине первой волны не было в те сроки, когда она была в Европе — она идет сейчас», — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский призвал быть ответственными и соблюдать минимальные простые правила: дистанция и маски.

Напомним, что статистика коронавируса в Украине на 22 августа свидетельствует, что за сутки зафиксировали еще 2 328 случаев. Этот показатель стал новым анти-рекордом. Всего в Украине уже 102 971 больной.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, такой высокий показатель заболеваемости в Украине обусловлен увеличением количества тестирований.

Напомним, что глава ВОЗ спрогнозировал сроки завершения пандемии COVID-19.

Ранее мы сообщали, о ситуации с коронавирусом в мире по состоянию на 22 августа.