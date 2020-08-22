Погода на выходные на День независимости в Украине будет жаркой, но местами дождливой.

О погоде на ближайшие три выходных дня сообщает портал Завтра со ссылкой на Укргидрометцентр.

В субботу, 22 августа, почти на всей территории страны ожидается переменная облачность. В северных, центральных, западных, южных областях и восточных областях синоптики прогнозируют температуру днем от + 24 ° до + 29 °, ночью — от + 13 ° до + 19 °.

На юго-востоке предусматривают дожди с грозами. Столбики термометров днем поднимутся до + 28 °.

В воскресенье, 23 августа, Запад накроют дожди с грозами. Воздух днем прогреется до + 28°, а ночью до 16°.

На Севере, Востоке, Юге и в Центре синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура воздуха от + 25° до + 30° днем и от + 11° до + 16° — ночью.

В понедельник, 24 августа, в День независимости погода иногда будет дождливой.

На Западе, в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и в Киеве пройдут ливни с грозами. Днем температура будет от + 22 ° до + 28 °, ночью — от + 12 ° до + 17 °.

В северных, восточных, южных и части центральных областей синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду. Столбики термометров днем достигнут отметки + 31 °, а ночью — + 20 °.

Напомним, что в Киеве предотвратили масштабную провокацию на День Независимости.

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