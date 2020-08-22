Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил закрыть предприятия, которые бастуют, начиная с понедельника, 24 августа.

Как передает портал Завтра, об этом он сказал во время выступления на митинге в свою поддержку в Гродно.

Он громко заявил, что позже власть разберется, кого взять на работу.

«Я прошу губернаторов, председателей, если кто-то не хочет работать, не заставляйте — не надо. Но, если предприятие не работает с понедельника — замок на ворота. Остановим, люди остынут. Разберемся, кого пригласить на это предприятие» , — сказал он.

Отметим, что 17 августа единственный соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.

Также в этот день в стране объявили общенациональную забастовку. На забастовку вышли крупные предприятия и заводы.

По состоянию на текущий день, 22 августа, протесты в Беларуси продолжаются.

Напомним, что власти Беларуси заблокировали сайт Радио Свобода.

Ранее мы сообщали, что ООН призывает власти Беларуси освободить незаконно задержанных.