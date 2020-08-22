Президент США Дональд Трамп выразил опасения, что результаты выборов в ноябре не станут известны даже через несколько недель после дня волеизъявления.

Как передает портал Завтра, об этой информации сообщает «Голос Америки».

«Результаты этих выборов будут неизвестны, по моему мнению, в течение недель, месяцев, а, возможно, вообще никогда. Возможно, понадобятся годы, а возможно, они никогда не станут известными, потому что после того, как пройдет первая неделя после выборов, уже ничего неизвестно» ,- заявил президент США в выступлении перед консервативным объединением «Совет национальной политики» 21 августа.

Отметим, что Трамп и ранее заявлял о рисках для процесса голосования в стране, в частности за то, что в этом году, учитывая пандемию, еще большее распространение вступит голосование по почте.

В США, как со стороны администрации Трампа так и со стороны оппозиционной Демократической партии США высказываются опасения, что выборы осенью будут проблемными.

Президент США принципиально выступает против голосования по почте, заявляя, что оно является незащищенным и приведет к фальсификации результатов выборов. Зато критики вменяют администрации Трампа умышленное создание кризиса в почтовой службе США накануне выборов из-за реформы Службы. Длительное время работа почтовой службы усложнена, наблюдаются заметные задержки доставки и тому подобное.

Напомним, что Трамп назвал СМИ своим главным конкурентом на выборах президента.

Ранее мы сообщали, что Байден официально стал кандидатом на пост президента США.