Председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш сообщил, что у него обнаружен коронавирус.

Как передает портал Завтра, об этом Труш написал у себя в фейсбуке.

По его словам, медики назначили курс медикаментозного лечения. В это время Труш работать дистанционно.

Председатель ОГА рассказал, что чувствует себя не очень хорошо.

Отметим, что он призвал украинцев соблюдать карантин, поскольку количество новых случаев в области продолжает расти.

«Коронавирус может снова парализовать Тернопольскую область, так как статистика печальна. 207 новых случаев за сутки. Десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать. Это не просто цифры. Это человеческие жизни» , — сказал он.

Друзі, щойно дослідження на COVID-19 показали у мене позитивний результат.Усі ці місяці органи державної влади… Gepostet von Володимир Труш am Samstag, 22. August 2020

Напомним, что статистика коронавируса в Украины 22 августа зафиксировала очередной анти-рекорд — 2328 случаев в сутки. Всего в Украине уже 102 971 больной.

От осложнений Covid-19 умерло 2244 украинском, за сутки — 37 человек.

Ранее мы сообщали, что глава ВОЗ спрогнозировал сроки завершения пандемии COVID-19.