Увольнение с должности руководителя САП Назара Холодницкого не может помешать расследованию Национального анти-коррупционного бюро.

Как передает портал Завтра, о данной информации заявляют в НАБУ.

«Увольнение с должности руководителя САП Назара Холодницкого не помешает расследованию Национального бюро» , — заявили в НАБУ.

В анти-коррупционном бюро уточни, что период пятилетнего сотрудничества НАБУ и САП запомнился стремительным стартом противодействия топ-коррупции в Украине, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами с реальной мерой наказания виновных.

«Как в любом рабочем процессе было разное: конфликты, дискуссии, компромиссы и достижения полного согласия. Отметим, что прошедшие полгода стали едва ли не самым конструктивным с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП» , — отмечается в сообщении.

В НАБУ также выразили надежду, что с увольнением руководителя САП и последующей необходимостью решения отдельных рабочих вопросов с Офисом генпрокурора не станет риском для функционирования налаженного анти-коррупционного механизма.

Напомним, что 21 августа Назара Холодницкого уволили с должности заместителя генерального прокурора — руководителя Специализированной анти-коррупционной прокуратуры в связи с представлением им соответствующего заявления.

Приказ об увольнении подписал генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Как сообщалось ранее, чиновник Службы внешней разведки и бывший военнослужащий подозреваются в вывозе боеприпасов из района проведения ООС.

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