В столице Беларуси Минске 21 августа днем задержали двух журналистов Русской службы Радио Свобода, Юлия Вишневецкая и Андрея Киселева.

Об этом сообщает портал Завтра, со ссылкой на информацию Радио Свобода.

Их остановили для проверки документов, доставили в райотдел милиции, и через несколько часов власти страны приняли выслать их обратно в Россию в сопровождении сотрудника российского консульства.

Оба журналиста работают в Московском бюро Радио Свобода. Перед их отъездом в Минск редакция обращалась в Министерство иностранных дел Беларуси с просьбой о официальное разрешение на их аккредитацию для работы на территории этой страны для освещения событий после президентских выборов 9 августа.

Еще до этих выборов, 7 августа, в Беларуси задержали и выслали из страны трех журналистов телеканала «Настоящее время», созданного Радио Свобода с участием «Голоса Америки», – Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка (граждан Украины) и Юрия Баранюка (гражданина России). Им объявили о запрете въезда в Беларусь на 10 лет.

По официальной версии, причиной стал не урегулированный статус их аккредитации, хотя телеканал так же обратился об аккредитации заранее. Журналисты считают, что настоящей причиной стал их четырехчасовой телеэфир канала предыдущего дня с сорванного властями митинга оппозиционной кандидатки на пост президента Беларуси Светланы Тихановской, который только в соцсетях получил более пол миллиона просмотров.

Отметим, что с самого вечера дня президентских выборов 9 августа, когда в Беларуси объявили первые официальные результаты этих выборов, и до сих пор по всей стране ежедневно продолжаются акции протеста. В воскресенье 16 августа они стали, вероятно, самыми массовыми в истории страны – на улицы вышли сотни тысяч человек.